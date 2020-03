Trabajadores de Whole Foods convocan a huelga para exigir protecciones contra el coronavirus

AUSTIN, Texas - Los empleados de la cadena de supermercados Whole Foods , con sede en Austin, planifican realizar una huelga este martes para exigir protecciones contra el coronavirus.

Un movimiento laboral dentro de Whole Foods, llamada Whole Worker, creó una petición en línea. El grupo está pidiendo licencia garantizada para trabajadores que se auto aíslan, cobertura de atención médica para trabajadores a tiempo parcial y el cierre inmediato de cualquier ubicación de Whole Foods donde un trabajador da positivo por coronavirus.