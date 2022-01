¿Realmente sirven los remedios caseros para curar el coronavirus?: Una experta aclara

“Yo presto atención a los estudios. No sé si esas cosas son estudiadas o dicen me sentí mejor después de tomar el té. A nivel de salud pública de la gran población, no creo que los tes van a prevenir la infección. Esa es la razón que usamos vacunas en general. (Por ejemplo) usamos vacunas para los niños y hemos podido eliminar polio y otras enfermedades”, indicó la doctora.