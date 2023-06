Hijas de mujer asesinada piden a APD explicar por qué no arrestaron a Raúl Meza en 2019

“Fue confuso porque 24 horas después del crimen, la Policía le dio a Sonia las llaves para ir a la casa. Yo fui con ella, y cuando llegamos a la casa, no nos dieron aviso ni nada. Entramos y era un desastre, era una escena del crimen. No lo puedo ni describir, no puedo creer que no supieran qué pasó. Había sangre por todos lados”, dijo Christina visiblemente afectada.