Esto es lo que debes hacer si eres mordido por una serpiente venenosa

“Le iba a decir algo a mi esposa y ella dice, 'oh Dios mío, mira esa serpiente', y yo digo, lo sé, es una copperhead. Me acaba de morder. Ella dice, ¿qué hacemos? Yo digo, no nos asustemos”, indicó Jay Middleton, quien vive en Colorado y acostumbra visitar senderos en su tiempo libre.