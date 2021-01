Porrista de 15 años vence al coronavirus y ahora busca que los jóvenes entiendan lo peligroso que es el virus

Meredith dice que su hija, Katelynn Ramirez, estuvo expuesta al virus el 22 de diciembre y, aunque al principio no tuvo sintomas, el 28 de diciembre la tuvo que llevar al hospital porque no podia respirar.

Ahora, quiere pedirle a los otros jóvenes que tomen conciencia sobre esta enfermedad, y no bajen la guardia: "Katelynn quiere decirle a la gente que use su máscara”, dice su madre, ”que sepan que también los jóvenes se enferman… "Lo principal es que (el covid-19) no discrimina. No importa la edad o el sexo".