"Nadie hizo nada", denuncia madre de una chica agredida por una amiga de su escuela en Texas

"Me ha sorprendido la atención que ha recibido la historia de mi hija, pero espero que arroje luz sobre el acoso escolar. Espero que las escuelas adopten algún tipo de programa diario para la intimidación como parte de su plan de estudios...me gustaría ver que el acoso se tome mucho más en serio y que los niños no solo reciban un tirón de orejas la primera o segunda vez que sucede. Tal vez si recibieran algún tipo de consecuencias la primera vez, no volvería a suceder", indicó Kross.