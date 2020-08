Nuevo programa otorgará $2,000 para ayudar a los trabajadores del sector creativo de Austin

Los trabajadores del sector creativo pueden enviar sus solicitudes en línea entre el lunes 17 de agosto de 2020 a las 10:00 a.m. y el viernes 28 de agosto de 2020 a las 5:00 p.m. Se recomienda a los solicitantes que visiten ATXRecovers.com para ver la solicitud con anticipación y revisar los requisitos, las preguntas frecuentes y detalles adicionales sobre la subvención. Para calificar, los trabajadores del sector creativo deben tener al menos 18 años de edad, deben poder verificar una pérdida económica asociada con la pandemia global de coronavirus.

Para preguntas sobre elegibilidad y asistencia para llenar su solicitud, debe comunicarse con Texas Accountants and Lawyers for the Arts por correo electrónico CreativeWorkerGrant@talarts.org o por teléfono al 512-588-9971.