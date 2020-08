Mujer culpa al presidente Trump y al gobernador de Texas por la muerte de su esposo por coronavirus

"La muerte de David fue innecesaria. La culpa de su muerte y la muerte de todas las demás personas inocentes recae en Trump, Abbott y todos los demás políticos que no tomaron en serio esta pandemia”, escribió Nagy.

También dijo que otros tienen la culpa por no seguir las medidas para prevenir el virus y evitar su propagación . La esposa del hombre escribió que ha visto a muchas personas en su ciudad sin mascarillas, desde empleados de farmacias hasta oficiales.

"David hizo todo lo que se suponía que debía hacer, pero tú no. ¡Qué vergüenza de todos ustedes, y que el Karma los encuentre a todos!”, lee el escrito.

Nagy indicó en el obituario que su esposo murió a los 79 años en la sala de cuidados de intensivos en el Hospital Christus Good Shepherd en Longview, Texas, y que "sufrió mucho por los estragos del virus”. Asimismo, indicó que no se le permitió a la familia entrar al cuarto por las medidas de seguridad y sufrieron la separación de la familia.

"Me enoja tanto que la gente no se está tomando esto en serio. Las personas que están muriendo son especialmente las personas mayores, muchas personas más jóvenes también están muriendo, pero es casi como si estuvieran diciendo: '¿A quién le importan las personas mayores?' He estado con mi esposo durante 20 años y, de repente, se fue”, dijo a Snopes.