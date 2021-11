Muere a los 97 años Jo-Carroll Dennison, quien fue 'Miss America' durante la Segunda Guerra Mundial

“En 1942, el certamen se trataba principalmente de apariencia. Sin embargo, nunca pensé que había ganado por la forma en que me veía, sino más bien por la forma en que me sentía conmigo misma. Con esto en mente, me negué rotundamente a usar mi traje de baño en el escenario después del concurso, comenzando con mi primera parada en el Faye Theatre de Filadelfia”, dijo Dennison en la gala del centenario del concurso a principios de este año.