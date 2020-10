“Me estoy quedando sin espacio”: Hombre pone banderas en su patio en honor a cada víctima de coronavirus en Texas

“Durante los últimos meses he tratado de llamar la atención sobre la cantidad de muertes causadas por coronarias en Texas. He estado haciendo esto, colocando una bandera en mi patio delantero por cada individuo que ha muerto. Al día de hoy tenemos más de 16,500 banderas y me estoy quedando sin espacio. Necesito ayuda para encontrar un hogar más permanente para este monumento”, indicó Shane Reilly, el creador del espacio conmemorativo.