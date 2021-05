“No tengas malas ideas en la cabeza”: Madre y abuela de niño desaparecido suplican al padre traerlo de regreso

Daniela Crowley indicó que tenía que ir a trabajar el sábado y su familia, quien normalmente se encarga de cuidarlo, estaba regando las cenizas de su padre por lo que no podían hacerse cargo del menor.

“Lo dejé con su papá y cuando regresé ya no estaban. Le pregunté y dijo que iban a comer y que regresaban en una hora. A la medianoche llamé a la Policía e hicimos un reporte”, dijo Daniela Crowley a Univision 62.

“Nada más estaba cuidando a mi hijo temporalmente. Iba a ser unas horas. Su teléfono está apagado y yo no he hablado con mi niño desde el sábado”, explicó.

Wyatt Crowley fue descrito como un niño blanco, con cabello castaño y ojos marrones, mide 3 pies de alto y pesa alrededor de 30 libras. Fue visto por última vez alrededor de las 8:00 a.m. del 2 de mayo en FM 390 en Burton. Llevaba una sudadera de Spiderman.

“Pedimos desde el fondo del corazón, tu no eres mala persona, no sé qué está pasando por su cabeza pero por favor regresarlo a la casa. Estamos muy preocupados por él. No tengas malas ideas en la cabeza”, suplicó la abuela del pequeño identificada como Laura Copado.