“Si perdiera a uno de mis hijos, estaría bastante devastado, especialmente de una manera que no tiene sentido y aparentemente no tiene ningún propósito…tendría que decir, si tuviera la oportunidad de hablar con la gente, tendría que decir, mira, siempre hay un plan. Creo que Dios siempre tiene un plan. La vida es corta, no importa lo que sea”, indicó Paxton en la entrevista.