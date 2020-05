Hispano que murió en un tiroteo policial en Texas estaba desarmado, indica nuevo reporte

La Policía de Austin reveló este lunes que no hallaron ningún arma en el auto de Michael Ramos, un hombre hispano de 42 años que murió el 24 de abril tras ser baleado por un oficial de la agencia.

“ No encontramos un arma en el vehículo ni en el área alrededor del auto ”, dijo el jefe de la Policía de Austin, Brian Manley este lunes en conferencia de prensa.

Las autoridades describieron que cuando los oficiales llegaron ahí, Ramos salió del automóvil, pero no cumplió con las ordenes de los oficiales. Primero, el oficial Mitchell Pieper disparó con una escopeta de bolsa de frijoles, un arma menos letal. Sin embargo, cuando Ramos quiso huir en el auto fue impactado por los disparos del rifle del oficial Cristopher Taylor.

La declaración de la Policía de Austin se da luego de que la semana pasada se informara que habían registrado el auto de Ramos sin dar a conocer si encontraron o no un arma. “ La revisión del vehículo se realizó el 26 de abril. Sin embargo, intencionalmente no dimos a conocer los resultados de la revisión porque no queríamos influenciar los testimonios”, dijo Manley este lunes.