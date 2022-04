“Mamá, un tornado, mis niños”: la aterradora llamada que recibió una hispana de su hija embarazada en Texas

“Agarraron refugio en su baño, pero fue muy rápido y no pudieron más. Ella dice que entraron al baño a esconderse y su esposo salió para cerrar las puertas, pero no alcanzó regresar. Se levantó el techo y se lo llevó. Después el aire se los llevó a ellos y de repente no supo qué más sucedió”, indicó Granado, madre de Vanessa.