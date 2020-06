Estos son los derechos de los inquilinos y propietarios durante la pandemia de coronavirus

Esto es lo que aconseja la organización sin fines de lucro:

Si vives en un edificio de departamentos con una hipoteca respaldada por el Gobierno federal y no puede pagar la renta, la Ley CARES lo protege de ser desalojado hasta finales de julio de 2020. Según la ley, estás protegido por una prórroga de desalojo de 120 días por no pagar el alquiler. Asimismo, no le pueden cobrar recargos o multas por no pagar el alquiler durante este periodo.