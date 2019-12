Este papá pide tarjetas de Navidad como regalo para su hijo con autismo

“Soy Marty, un padre soltero con hijo discapacitado que tiene autismo severo no verbal… He sido su mamá y papá por más de 30 años. Hago todo por él. Lo baño, lo alimento, le cambié el pañal y lo vestí. No trabajo debido a su enfermedad, así que soy un padre que se queda en casa y mi hijo nunca tuvo una Navidad porque vivimos con un presupuesto muy ajustado. Le pido a la gente de aquí al menos una tarjeta de Navidad para demostrarle que no todo está perdido en este mundo”, publicó el padre en la página de Facebook.