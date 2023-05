Organizaciones que se enfocan en la seguridad del agua se reúnen en el capitolio del estado de Texas

Según los datos de los CDC, Texas pierde un promedio de una persona por día por ahogamiento fatal no intencional. Entre los años 2006-2020, eso suma más de 5,000 tejanos que murieron ahogados. El ahogamiento no discrimina y afecta a personas de cualquier edad, raza, sexo, nivel socioeconómico e incluso habilidad para nadar. Nadie es a prueba de ahogamiento. En lo que va del año, Texas ha perdido al menos 16 niños y numerosos adultos por ahogamiento fatal en todo tipo de agua. Se estima que 8 veces más niños y adultos han sufrido un ahogamiento no fatal. Estos son prevenibles.