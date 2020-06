Condados de Travis y Hays emiten orden para exigir el uso de mascarillas en negocios

Según la declaración del condado Travis, si los negocios no establecen una política antes del 23 de junio que garantice el uso de mascarillas podrían ser sancionados con una multa de hasta 1,000 dólares.

La orden establece que todas las personas de 10 años o más deben usar un tapabocas en cualquier lugar público del condado donde no puedan mantenerse a 6 pies de distancia de los demás. Sin embargo, como está estipulado en las órdenes ejecutivas del gobernador Greg Abbott, no se puede imponer una sanción civil o penal a las personas que no sigan esta norma.