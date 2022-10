Evita el mal uso de un calentador eléctrico: así puedes evitar un incendio en tu hogar

· Mantenga a los niños y mascotas alejadas de los calentadores portátiles.

· Asegúrese que los cables no tengan un área dañada que pueda causar un corto circuito.

· No lo deje en funcionamiento mientras esta fuera de la habitación.

· Revisar que los detectores de humo estén funcionando correctamente.

· Tener el calentador en una superficie plana.

· NO poner el calentador en sillones o alfombras.

· NO conectar otro dispositivo en la misma toma de corriente donde esta el calentador.