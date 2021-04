Avanza proyecto en Texas que considerará abuso infantil si niños reciben tratamiento para cambiar de género

“Mi hija de 14 años es transgénero. Yo nunca me esperé estar en esta posición porque desde chiquita yo no vi señales de que iba a ser transgénero. Pero cuando llegó a la adolescencia comenzaron a verse cambios. Comencé a verla deprimida”, dijo McNeese.

“Comencé a educarme. Lo que encontré fueron cosas que no me gustaron. Por ejemplo, esta población se suicida frecuentemente. Hay muchos que no llegan a ser adultos”, dijo McNeese.