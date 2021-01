Alta demanda de personas registrándose para vacunarse en Austin provoca que la página sufra dificultades técnicas

Durante una conferencia de prensa, Austin Public Health alentó a quienes tienen seguro privado a llamar primero a su proveedor de atención primaria o farmacia, ya que quiere que este sistema pueda atender a quienes no tienen seguro.

¿Cómo puedes registrarte para recibir la vacuna?

También habrá una línea telefónica disponible para quienes no tengan acceso a Internet o computadora. La línea directa de enfermería de Austin Public Health está disponible de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm y los sábados de 9:00 am a 1:00 pm en el 512-972-5560.