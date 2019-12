"Yo de su palabra me agarré y Dios me tomó de su mano": Hispana cuenta cómo superó un trasplante de médula ósea

"Nunca me imaginé que esto me iba a pasar a mí", María Alicia jamás pensó que iba a ser sometida a una operación de trasplante de médula ósea tras sufrir una enfermedad en sus células . Sin embargo, junto a su esposo Víctor Valdivia cuenta que con amor, fe y mucha esperanza han logrado superar esta adversidad.

Pero la ciencia, su familia, la fe y sus ganas de vivir cambiaron todo diagnóstico negativo: "La fortaleza me la dio Dios, él me dio tanta fuerza y yo de su palabra me agarré, siempre me tomó de sus mano. Y ahora sigue estando conmigo", cuenta María.