Uso de velas habría dejado sin hogar a familia hispana de Marietta

"Parece que la casa no tenía electricidad y sus dueños estaban utilizando velas para iluminar y esto puede ser muy peligroso", dijo Randy Criden, jefe del Departamento de Bomberos del condado de Cobb a Noticias 34 .

"Aunque muchos no lo crean, cada año esto sucede más seguido de lo que cualquiera se imagina. Muchas veces, no se utilizan las velas para generar luz o calor, sino que solo por disfrute, pero pueden ser muy peligrosas si no se manejan apropiadamente", agregó Criden.