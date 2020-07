En Georgia, una joven de 18 años muere junto al instructor en su primer salto en paracaídas

CONDADO DE UPSON, Georgia. Una joven de 18 años y su instructor de 35 años, murieron el domingo luego que sus paracaídas no desplegaran completamente durante un salto en pareja.

Jeanna Renee Triplicata , de 18 años y el instructor, Nick Esposito , de 35 años, murieron luego de que sus paracaídas no desplegarán durante el primer un salto en pareja, ambos estaban unidos a una plataforma de paracaídas.

"Jeanna no estaba asustada… ella había querido hacer esto, por cualquier razón”, dijo su padre, Joey Triplicata, según AJC.

Triplicata dijo que a lo lejos vieron un paracaídas girando fuera de control, pero no estaban seguros de que fuera Jeanna, y no vieron el aterrizaje.

Más tarde, Dan Kilgore, alguacil del condado de Upson, dio la noticia a la familia. Jeanna no había sobrevivido al igual que su instructor, Nick Esposito.

"Al salir de la aeronave, el paracaídas primario no se abrió correctamente y giró, el paracaídas de emergencia no se desplegó hasta una altitud extremadamente baja y no se abrió por completo”, dijeron las autoridades en un comunicado de prensa.