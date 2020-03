Segundo senador estatal en Georgia da positivo a coronavirus

“Para todos mis amigos de FB, quería que todos supieran que desarrollé fiebre el pasado sábado 15 de marzo por la noche. Como médico, inmediatamente comencé a ponerme en cuarentena con aislamiento COMPLETO y llamé a mi médico y he estado en casa y me siento bien, desde ese tiempo fui examinada para COVID-19 el domingo y hoy tarde los resultados de mi prueba dieron positivo. He seguido el estricto protocolo recomendado por Departamento de Salud (DPH) y estoy segura de que no he puesto a nadie en riesgo" aseguró.