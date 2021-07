Una ciudad de Georgia establece el uso obligatorio de mascarillas tras el aumento de casos de la variante delta covid-19

La orden ejecutiva que entró en vigencia el lunes a las 8 de la mañana y expirará el 25 de agosto. El mandato requiere que todos, independientemente del estado de vacunación, usen una máscara en sitios cerrados cuando no estén con familiares directos, dijo el alcalde de Savannah, Van Johnson.

Una copia de la orden emitida por la ciudad el lunes por la tarde establece que s e requieren mascarillas en los edificios gubernamentales, hospitales, centros de infancia temprana, instituciones primarias y secundarias de la Ciudad de Savannah y transporte regulado por el gobierno federal.

El alcalde Johnson imploró a los habitantes de Savannah que obedezcan la orden y se vacunen.

“Tenemos la capacidad de determinar nuestro propio destino, haciendo lo que podamos para mejorar nuestras tasas de vacunación y, ciertamente, si no mejorando nuestras tasas de vacunación, para disminuir la propagación de este virus simplemente usando una máscara... Le estoy pidiendo a la gente: no se queje, vacúnese. No te quejes, usa una máscara".



Más de 24,000 casos confirmados de COVID-19 en el condado de Chatham y más de 400 muertes desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

Alrededor del 12% de los casos actuales de COVID-19 en Georgia son causados por la variante delta más contagiosa, la Informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La orden de la ciudad también establece que las personas en vehículos en visitas guiadas, definidas como automóviles, trolebuses, autobuses, bicicletas, cuatriciclos, scooters, vehículos de baja velocidad, botes y bicitaxis, deben enmascararse o correr el riesgo de una infracción civil punible con una multa de no más de $ 50.

Además, a todas las personas que ingresan a los establecimientos comerciales de la ciudad "se les recomienda encarecidamente que se cubran la cara o máscaras mientras estén adentro. Se recomienda encarecidamente a todos los restaurantes, tiendas minoristas, salones, supermercados y farmacias de la ciudad que exijan a sus empleados que usen una cubierta facial interactúa con el público".