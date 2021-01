"Queremos este vecindario sólo para blancos. Fuera hispanos”: Varias familias reciben cartas amenazantes

"Tengo muchos buenos vecinos por aquí y no creo que vayan a tolerar nada como esto" , dijo Nate a Jensser Morales, de Noticias 34 Atlanta.

Las cartas se entregaron en sobres blancos, algunos con nombres de residentes, otros no tenían nombre de registro, pero ninguna de las cartas tenían el nombre de remitente.

“Quiero decir, ¿cómo diablos puedes hacer esto? Simplemente no puedo entender. No hay nada que puedan decirme que me haga entender esto", dijo Tim.