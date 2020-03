¿Qué debo hacer si pienso que la empresa en donde trabajo pone en riesgo mi salud en relación al coronavirus?

Tal es el caso de Mauricio quien denunció a Noticias Univision 34, que estaba siendo advertido por los patrones de las consecuencias laborales que tendría de no asistir a trabajar, “estaba trabajando y uno de los supervisores me dijo que habían dos casos de coronavirus en la compañía, dos choferes, y me dijo que tenia que seguir trabajando, que tenía que seguir trabajando, y otro supervisor me dijo que sino iba me metería en problemas”, dijo.