Puertorriqueño obtiene licencia y logra histórica victoria para residentes de territorios de EEUU

Los solicitantes de licencias de conducir que desean intercambiar una licencia puertorriqueña por una del estado de Georgia ya no tienen que tomar exámenes o cumplir con otros requisitos que no se le exigen a otros ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con un acuerdo de resolución de una demanda.

El Departamento de Servicios para Conductores de Georgia (DDS) ya no requerirá que los solicitantes completen una prueba de manejo o escrita para transferir una licencia válida si tienen al menos 18 años y cumplen con los requisitos de residencia y prueba de identidad de Georgia, de acuerdo con los términos del acuerdo de conciliación, informó The Associated Press.