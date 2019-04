Policía: Conductor viajaba a 119 mph en carretera porque su prometida "estaba embarazada y molesta con él"

ALPHARETTA, Georgia. Un hombre que presuntamente viajaba a 119 millas por hora este domingo en la madrugada y fue arrestado por la policía dijo que conducía rápido debido a que su prometida "estaba embarazada y molesta con él porque no estaba en casa".

El incidente se registró poco después de las 4 am en la carretera GA 400 en las cercanías de Encore Parkway, según el reporte del Departamento de Seguridad Pública de Alpharetta , obtenido por Univision 34 Atlanta este lunes.

"Salí del vehículo y le pregunté a Chambers por qué iba tan rápido", informó el policía. "Él me dijo que se dirigía a casa y que iba tarde. Me dijo que su prometida estaba embarazada y molesta porque él aún no había llegado".