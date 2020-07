Piden a líderes de Georgia exigir el uso obligatorio de mascarillas

El alcalde Van Johnson dijo que no tenía más remedio que imponer las restricciones a medida que la ciudad lidia con un número récord de casos confirmados de coronavirus y miles de turistas que no usan máscaras.

Lewin dijo que ha sido testigo de la efectividad del uso obligatorio de máscaras en los hospitales de la Universidad de Emory. Una vez que las máscaras se convirtieron en un requisito para todos los empleados, no solo los trabajadores de la salud que atienden a los pacientes, vieron que la tasa de infección entre el personal se desplomó a casi cero.

Con el próximo fin de semana feriado del 4 de julio, Del Rio y Lewin pidieron precaución. Los residentes pueden necesitar ir a la tienda de comestibles o ferretería, dijo Lewin, pero "no hay razón para tener una barbacoa en el patio".

“Salvar vidas no es un problema partidista. Es simplemente práctico y compasivo”, dijo Lewin. "Me gusta decir que mi máscara te protege y tu máscara me protege a mí y nuestras máscaras juntas protegen la recuperación económica".