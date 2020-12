Muere el mayor asesino serial en la historia de Estados Unidos

Samuel Little nació el 7 de junio de 1940 en Reynolds, Georgia y murió el miércoles en un hospital en California, tras una largo padecimiento de diabetes, problemas cardíacos y otras dolencias.

Little fue calificado como el asesino en serie más prolífico de la historia de Estados Unidos . Confesó haber matado a 93 personas, aunque las autoridades solo lograron vincularlo con casi 60 homicidios.

Little estaba cumpliendo cadena perpetua por múltiples cargos de asesinato.

La portavoz del Departamento de Correcciones de California, Vicky Waters, dijo que no había señales de juego sucio y que un forense determinará la causa de su muerte.

Un criminal de carrera que había estado entrando y saliendo de la cárcel durante décadas, Little negó durante años que alguna vez hubiera matado a alguien.

Luego, en 2018, se abrió con el Texas Ranger James Holland, a quien le habían pedido que lo interrogara sobre un asesinato que resultó que Little no cometió. Sin embargo, durante aproximadamente 700 horas de entrevistas, Little proporcionó detalles de decenas de homicidios que solo el autor material sabría.