Hombre que confesó 93 homicidios es considerado el mayor asesino en serie de la historia de EE.UU.

Samuel Little, originario de Reynolds, admitió ante las autoridades haber estrangulado a sus víctimas entre 1970 y 2005. Muchos de los homicidios al principio habían sido declarados como muertes por sobredosis y habían sido atribuidos a accidentes o causas no determinadas. Algunos de los cuerpos no se encontraron, informó el Buró Federal de Investigaciones (FBI).