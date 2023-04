Choque en Marietta deja a tres personas heridas, entre ellas un joven hispano de 21 años

“Nutt no pudo mantener su carril de circulación y el Chevrolet Impala cruzó las líneas amarillas dobles, golpeando de frente al GMC Sierra. Nutt sufrió heridas leves en el accidente. Su pasajero del asiento delantero, Jaborrie Darden, de Atlanta, de 22 años, no llevaba puesto el cinturón de seguridad y sufrió heridas graves en el choque. Tanto Nutt como Darden fueron transportados al Centro Médico Regional WellStar Kennestone. Espinosa no resultó visiblemente herida en el accidente”, se lee en el informe.