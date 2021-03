Confirman que hay una investigación por el incendio que provocó la muerte de un hispano

Inicialmente el Departamento de Bomberos de Atlanta creyó que se trataba de un desamparado que buscaba refugio, hasta ahora la familia no sabe bajo que circunstancia ocurrió el incendio que destruyó toda la propiedad.Atlanta Fire Rescue dijo que el incendio ocurrió en la cuadra 1400 de Gault St., en el vecindario de Chosewood Park.

Los bomberos dijeron que el hombre no vivía en la casa, que estaba en gran parte bloqueada. Las llamas comenzaron aproximadamente a las 2:00 de las madrugada.

“Al próximo día se comunicaron para hablar conmigo sobre lo que había ocurrido en esa casa, en ese incendio. Se disculparon conmigo por no haberme contactado con más tiempo” , dijo Laura López Echeverría, sobrina de Ernesto.

"Parte de mi, mi familia, mi papá está agradecido porque él mismo me dijo que si no hubiera sido por Univision 34 esto hubiera quedado en el limbo, no hubiera pasado absolutamente nada”, agregó Laura.