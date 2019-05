Inmigrantes de Georgia se solidarizan con pareja estadounidense y dan lección

Dijeron que el gesto es una muestra de apoyo para su comunidad y otro ejemplo más de que no todos los indocumentados son criminales, como los caracterizan desde la Casa Blanca.

"Como inmigrante que soy, me encanta ayudar a la gente", dijo a Univision 34 Atlanta Alex Barrera, de origen guatemalteco. "No me importa de qué color o raza sea la gente".