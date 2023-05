Cobros por niño y aire acondicionado central: hispana denuncia reglas impuestas en el complejo en el que ha vivido por más de 19 años

Para no quitarle los juegos a los niños. No hay parque y no se pueden encerar. Necesitan dónde jugar.

-Esto no está claro pero no pueden jugar en los caminos sin vigilancia. La compañía de seguros no permite piscinas ni trampolines, ya que son un peligro para la seguridad y el contrato de arrendamiento los restringe por ese motivo.