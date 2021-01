Esto es lo que se sabe del incidente en una planta de alimentos que dejó 6 muertos y 10 heridos

"Será un proceso largo", dijo el alguacil del condado de Hall, Gerald Couch, "no es algo que sea rápido".

El portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Hall, Derreck Booth, dijo que los funcionarios estaban tratando de notificar a los familiares sobre el fallecido. No se dieron a conocer nombres. Ancrum dijo que el personal de mantenimiento, los supervisores y los gerentes se encontraban entre las víctimas.

"Me vino a la mente como el 11 de septiembre y lo caótico que fue", dijo Jackie Reece.

"Ellos arriesgaron su vida para salvar la vida de alguien y no pensaron en eso y aquí están luchando por la suya ahora", dijo Reece.

"Espero lo mejor y me estoy preparando para lo peor", dijo José Elías.

"Lo he llamado unas tres o cuatro veces", dijo Elías.

"Es más frustrante porque he estado corriendo tratando de encontrarlo durante las últimas 2 horas y no he escuchado nada. Una persona te dice una cosa y otra te dice otra", describió Elías.