"Espero que todos mueran”: pelea por el uso de tapabocas en un Walmart

El video de la discusión en un Walmart en Gainesville , Georgia , muestra a una mujer con una mascarilla regañando a otra mujer y a sus tres hijos por no usar cubierta facial.

En la grabación, se escucha a la mujer decir: “espero que todos mueran porque me van a matar".

"Cuando todo terminó, simplemente me alejé y temblaba por dentro, y comencé a llorar porque estaba muy molesta" , dijo Desiree Alis Vansickle, madre de tres hijos a CBS46 , socio editorial de Noticias 34 Atlanta.

“Estaba atacando a las personas que entraban sin tapabocas y todos simplemente la ignoraban y seguían y seguían con sus asuntos, pero no sentía que fuera correcto que deseara la muerte de la gente por no usar una máscara".

"Había un hombre en la puerta que dijo que si tienes un tapaboca debes ponértela, pero no la teníamos, pero él no dijo que no podíamos entrar", dijo Desiree.