“Eras mi mundo entero”: Dan el último adiós a la bebé de dos años que murió presuntamente a manos de su niñera

Al funeral que se realizó en Poole Funeral Home Chapel asistieron pocas personas por la situación del coronavirus . A las 10:00 am el féretro rosado de la pequeña fue llevado hasta su última morada en Rolling Hills Memory Gardens.

Su madre, Kristin Gantt, consternada escribió en un post en Facebook acompañada de una foto en la que se observa besando a la pequeña, “ninguna madre debería tener que hacer esto, ninguna madre debería tener que sentir este dolor, estoy enojada, y ahora mismo el enojo se siente mejor. Bebé, tienes todo un ejército detrás de ti. Nunca dejaré de vivir por ti. Nunca dejaré de luchar por ti. Te quiero. Eras mi mundo entero. Mi mundo entero me fue arrebatado por alguien a quien consideraba una querida amiga. Nunca lo entenderé, no puedo pensar en esto. Es solo una pesadilla de la que sigo pensando que me despertaré”.