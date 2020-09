Eliminan la mitad de los exámenes de fin de curso en las escuelas secundarias de Georgia

La decisión surge luego que la semana pasada la secretaria del Departamento de Educación de EE. UU., Betsy Devos, anunciara que el departamento no continuaría renunciando a los requisitos de pruebas estandarizadas durante la pandemia.

“Durante mi tiempo como superintendente de escuelas estatales, he expresado preocupaciones profundas y persistentes sobre el número y el peso de las pruebas de alto riesgo en Georgia”, dijo Woods.

Woods envió un mensaje "a nuestros distritos, familias, educadores y estudiantes: no se preocupen por las pruebas”, agregó que “dado el entorno único en el que nos encontramos, no son medidas válidas ni confiables del progreso o logro académico. Repito: no te preocupes por las pruebas. Preocúpate por encontrar a los estudiantes y profesores donde estén. Preocúpate por un reinicio seguro y de apoyo. Preocúpate por el bienestar de tus estudiantes y profesores. Preocúpate por hacer lo correcto".