Estos son los candidatos al Distrito 7 de Georgia que intentarán sustituir a Rob Woodall

De cara a las elecciones, el titular es el republicano Rob Woodall , quien fue elegido por primera vez en 2010. Woodall anunció el 7 de febrero de 2019 que no buscará la reelección en 2020.

Hay varios candidatos que se postulan para el escaño como republicanos, incluido el senador estatal Renee Unterman (R-Buford), el médico Rich McCormick, la ex ejecutiva de Home Depot Lynne Homrich, el empresario Mark Gonsalves, cofundador del Jacqueline Tseng, Alianza para la Diversidad Conservadora, ex ejecutiva de educación Lerah Lee, ex profesora universitaria Lisa Noel Babbage y empresario Eugene Yu.