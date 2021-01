Reconocido rapero se entrega a la Policía tras ser acusado de asesinato: antes, lanzó su nuevo video en las redes sociales

Los hechos

Tres sospechosos fueron nombrados en la investigación, incluido YFN Lucci, de 29 años. Los otros dos sujetos de interés fueron capturados, dijo la policía.

YFN Lucci es un nativo de Atlanta que es conocido por su éxito de 2017 " Everyday We Lit" y de 2020 " Wet (She got That ...)".