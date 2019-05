Desaparecen mexicanos de visita en Atlanta y encuentran muerto a uno en basurero

La comunicación con el mexicano se perdió el 30 de abril, dijeron Isabel y Juárez, quienes intentaron llamarlo y enviarle mensajes y que no es común que no conteste.

"Esto ya no es de policías porque él no está en ninguna cárcel, porque hemos hablado a muchas. No está en Inmigración. En los consulados nos dijeron que no (ha sido reportado)", agregó la pareja de Octavio, quien solicitó asistencia en la una sede la Secretaría de Relaciones Exteriore de México en Sonora.