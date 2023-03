No llegó a su casa, su familia se desespera y descubre que murió en un choque múltiple

Su familia habló con Jensser Morales de Univision 34 Atlanta sobre lo ocurrido y cómo pasaron casi un día buscándolo. "Lo que nos pasó no fue justo, mi tío estaba camino a su casa del trabajo. Él trabaja conmigo. No llegó a casa esa noche. Mi tía me llamó a las 2:00 a.m. para que le preguntara a mi papá porque no llegó mi tío", dijo Angelina Pérez, sobrina de Filogonio. "Llamamos a las Policías, ninguna información. Los hospitales no nos dieron ninguna razón. Hasta que hallamos un carro en el 'récord' que coincidió con su 'VIN number'", agregó Angelina.