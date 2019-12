Despiden a un Papá Noel por tomarse una foto usando una gorra de Donald Trump

"Cuando hablé con la gerencia del centro comercial, me informaron que me retirarían de la rotación durante unos días para investigar. Luego leí la declaración y deduje que en realidad me habían despedido", se lee en el comunicado de Frank .

"Ahora me doy cuenta de que no debí haberla publicado. Obviamente ofende a algunas personas. Puedo asegurarles a todos que no fue mi intención. He aprendido mucho de esto. En adelante lo tendré en cuenta", dijo Frank.