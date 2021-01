Caravana desde Pensilvania a Atlanta: Georgia intenta frenar el ‘turismo de vacunas’

"No queríamos sentir que estábamos presionando porque eso no era lo que queríamos hacer... Estaba muy emocionada y muy agradecida de poder conseguirlo”.

“Me quedé atónita. Dije que no, no puedes, no te atrevas ”, dijo la Dra. Kathleen Toomey después de enterarse de una posible caravana de personas que vienen a Atlanta desde Pensilvania para recibir la vacuna.