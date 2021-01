"Quiero justicia para mi padre”: buscan sospechoso de apuñalar y matar a un hispano en un restaurante mexicano

ROSWELL, Georgia.- Una pelea por un presunto intento de robo en un restaurante mexicano terminó con hispano apuñalado. El Departamento de Policía de Roswell está buscando a un joven de 22 años, señalado que el responsable.

El Departamento de Policía de Roswell, identificó a la víctima como Rigoberto Corea, de 40 años, según el comunicado, el hombre murió minutos después de su ingreso al Hospital North Fulton.

Según el informe policial, los oficiales respondieron a un reporte de pelea en La Parranda Mexican Bar and Grill, ubicado en 1085 Holcomb Bridge Road.

Cuando los agente llegaron la escena había despejado cuando llegó la policía, sin embargo, 30 minutos después, recibieron reportes de un hombre herido a puñaladas en el Hospital North Fulton.

"Después de que se agotaron todas las medidas para salvar vidas, la víctima fue declarada muerta", dijo la policía.

El atacante fue identificado por la Policía de Roswell como Sergio Alvarado, de 22 años.

Cargando galería

Diana Corea, hija de Rogoberto Corea, dijo a Noticias 34 Atlanta, que la discusión inició adentro del bar, “el hombre intentó sacarle dinero del bolsillo a mi papá y él lo enfrentó, le dijo que no le robara, que mejor se lo pidiera”.

"Quiero Justicia para mi padre no puede ser que tuviera tan duro su corazón este muchacho para quitarle la vida a mi padre, me duele tanto tu muerte padre y me duele haber visto como te quito la vida”.



Diana confirmó a Noticias 34 Atlanta que su padre y el atacante se conocían, “él fue inquilino de mi padre por 5 meses… pero ya se había ido desde septiembre”.

El Departamento de Policía de Roswell está pidiendo la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de

Alvarado es descrito como un hombre hispano con una estatura de 5 pies y 9 pulgadas de alto y pesa 160 libras con cabello negro con una larga cola de caballo y ojos marrones.

La policía ha obtenido órdenes de arresto y lo acusa de asesinato con malicia, asalto agravado, posesión de un cuchillo durante ciertos delitos y robo.

Cualquier persona con información sobre su ubicación debe llamar al 770-640-4100 para hablar con un detective o al 404-577-8477 para hablar de forma anónima con Crime Stoppers Atlanta.

Te Puede Interesar