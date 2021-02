Estudiantes hispanos representan la tasa de graduación más baja en el distrito escolar de Gwinnett

"Como educadora latina, sabía que esas desigualdades ya existían, pero cuando llegó COVID, a nivel nacional, estatal y local, esas estadísticas se ampliaron y todos pudieron ver lo que algunos de nosotros ya sabíamos durante años”.

Una encuesta nacional realizada por SOMOS en medio de la pandemia reveló que casi el 40% de los latinos no tenía acceso a Internet en casa y el 32% no tenía una computadora.

"A veces, los niños no tienen a esa persona en sus vidas, y no porque a sus padres no les importe, pero los padres muchas veces están trabajando y también están tratando de sobrevivir", explicó.