Aumenta la seguridad en el Capitolio de Georgia mientras el FBI advierte sobre protestas armadas

"Creo que nuestro nivel de amenaza que estamos viendo y escuchando con respecto al Capitolio del Estado de Georgia parece ser muy bajo en este momento, pero no damos nada por sentado" , dijo el gobernador Brian Kemp en una conferencia de prensa el martes.

"Creo que tenemos que tomarnos las advertencias del FBI muy, muy en serio. Sé que lo hago y sé que nuestra patrulla estatal lo hace", dijo el presidente de la Cámara de Representantes, el representante David Ralston, republicano por Blue Ridge. Ralston dijo que ver los coches patrulla adicionales lo tranquilizó. "Estamos en un momento muy difícil en este momento con muchas amenazas que debemos tomar en serio", dijo Ralston. "Tenemos miembros de la casa, miembros del Senado, miembros del público; tenemos personal y los medios de comunicación que están aquí en este edificio, y no es nada que me tome más en serio que la seguridad y el bienestar de todos ellos." El gobernador Kemp extendió la orden ejecutiva pidiendo a los 1,000 soldados de la Guardia Nacional de Georgia que permanezcan en servicio activo para mantener la paz, sofocar disturbios y realizar arrestos, entre otras responsabilidades. La policía del Capitolio se negó a aparecer en cámara, pero dijo en un comunicado: "El Departamento de Seguridad Pública, incluida la Policía del Capitolio y la Patrulla Estatal de Georgia, sigue supervisando la actividad de protesta y evaluando sus medidas de seguridad en el Capitolio. Sin embargo, no compartimos nuestros planes operativos. Estamos preparados para responder de la manera apropiada como siempre lo hemos hecho en el pasado ".